Im morgendlichen S-Bahn-Verkehr müssen Berlinerinnen und Berliner mit Ausfällen und Verspätungen rechnen. Zentrale Linien sind betroffen.

Berlin - Auf zentralen S-Bahn-Linien kommt es in Berlin am Dienstagmorgen erneut zu Verspätungen und Ausfällen. Betroffen sind die Linien S3, S5, S7 und S9, wie die S-Bahn Berlin mitteilte.

Auf der Linie S5 fährt der Zehn-Minuten-Takt nur zwischen Hoppegarten und Ostbahnhof. Grund dafür ist eine Reparatur an einem Signal an der Station Bellevue. Die gleichen Einschränkungen gab es bereits am Montagmorgen, sie dauerten bis zum Mittag an.