Der neue Trainer Horst Steffen schaut in der Vorbereitung beim Bremer Torhüter-Duo Zetterer/Backhaus genau hin. Nun gibt er seine Entscheidung bekannt.

Bremen - Torwart Michael Zetterer hat seinen Status als Nummer eins zum Neuanfang bei Werder Bremen verteidigt. Der 30-Jährige entschied den Konkurrenzkampf mit dem neun Jahre jüngeren Mio Backhaus vor dem Saisonauftakt für sich. Das gab der Fußball-Bundesligist nun offiziell bekannt.

In den vergangenen sechs Wochen habe sich das Trainerteam ein klares Bild von den Torhütern gemacht, schilderte Trainer Horst Steffen, der bei Werder für Ole Werner gekommen war. „Jetzt sind wir zu dem Ergebnis gekommen, mit Michael Zetterer als alte wie neue Nummer eins in die nächste Spielzeit zu gehen. In Summe hat er uns mit seinen Fähigkeiten überzeugt und so die Nase vorn.“ Backhaus habe die Entscheidung „professionell aufgenommen“.

Werder startet am Freitag im DFB-Pokal bei Arminia Bielefeld in die neue Saison, die Bielefelder waren in der vergangenen Spielzeit bis ins Finale gekommen. In der Bundesliga sind die Bremer zum Auftakt am 23. August bei Eintracht Frankfurt zu Gast.