Wie sah der Tagesablauf der Block-Kinder aus? Wie verdient der Vater sein Geld? Ein Sicherheitsberater schildert im Prozess einen Auftrag 2021, die Familie in Dänemark zu beschatten.

Hamburg - Im Prozess um die Entführung der Block-Kinder hat ein Sicherheitsberater seinen Auftrag zur Observation des Ex-Mannes und seiner Familie in Dänemark geschildert. Einen Monat, nachdem Vater Stephan Hensel die beiden Kinder nach einem Wochenendbesuch im August 2021 nicht nach Deutschland zurückgebracht habe, habe er vom Großvater Eugen Block diesen Auftrag bekommen, sagte der Geschäftsführer einer deutschen Sicherheitsfirma als Zeuge vor dem Landgericht Hamburg.

„Der Auftrag war herauszufinden, was die Kinder machen“, sagte der 53-Jährige. Er habe deshalb zusammen mit einem Kollegen den Tagesablauf der Kinder verfolgt. Zudem habe Eugen Block ihn beauftragt, etwas Negatives über Hensel herauszufinden, das man im Sorgerechtsstreit verwenden könne. „Finden Sie etwas über meinen nichtsnutzigen Ex-Schwiegersohn“ - das habe Eugen Block zu ihm gesagt, sagte der Zeuge.

Die Unternehmerin Christina Block ist angeklagt, weil sie den Auftrag gegeben haben soll, zwei ihrer Kinder aus der Obhut des Vaters in der Silvesternacht 2023/24 zu entführen. Die 52-Jährige ist die Tochter des Gründers der Steakhaus-Kette „Block House“, Eugen Block.