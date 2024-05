Leipzig - Ein 67-Jähriger hat am Montag in Leipzig-Paunsdorf einen Einbruch beobachtet und gemeinsam mit der Polizei den Tatverdächtigen gefasst. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hatte der Mann gesehen, wie der Einbrecher durch ein eingeschlagenes Fenster in ein Einfamilienhaus einstieg. Dieser floh, als er von dem 67-Jährigen ertappt wurde. Der Zeuge alarmierte die Polizei und nahm selbst die Verfolgung des Tatverdächtigen auf. An einer Straßenbahnhaltestelle konnten die Polizei und der 67-Jährige den mutmaßlichen Einbrecher - einen 57-Jährigen - schließlich stoppen. Der 57-Jährige, der noch Diebesgut bei sich hatte, wurde vorläufig festgenommen.