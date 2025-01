Schulkinder, die am Freitag mit dem Halbjahreszeugnis und einem mulmigen Gefühl nach Hause kommen, können sich beim Kinder- und Jugendsorgentelefon melden - das hilft auch in anderen Fällen.

Erfurt - Kurz vor der Zeugnisausgabe klingelt das Kinder- und Jugendsorgentelefon in der Regel besonders häufig. „Leider ist es nicht für alle Kinder und Jugendlichen einfach, nach der Zeugnisausgabe Zuhause in die Ferien zu starten“, sagte Familien- und Jugendministerin Katharina Schenk (SPD). Sie verwies daher vor der Ausgabe der Halbjahreszeugnisse am Freitag auf die Unterstützung durch das Kinder- und Jugendsorgentelefons.

Kinder und Jugendliche können unter der Telefonnummer 0800 008 0080 anonym, kostenlos und rund um die Uhr pädagogische Fachkräfte erreichen. Mit den Beraterinnen und Beratern können sie über Probleme auch fernab von Zeugnis-Kummer sprechen. Mehr als 1.400 Mal klingelte nach Ministeriumsangaben das Telefon im vergangenen Jahr. Die anrufenden Kinder und Jugendlichen sprachen demnach vor allem über Probleme innerhalb der Familie, mit Freunden oder zur Trennung der Eltern.

Etwa 260.000 Schülerinnen und Schüler besuchen die rund 970 allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen in Thüringen.