Aue hat nach dem Aus von Geschäftsführer Heidrich eine Übergangslösung gefunden. Ein ehemaliger Profi kehrt ins Erzgebirge zurück.

Aue - Fußball-Drittligist Erzgebirge Aue hat eine Übergangslösung für den vor zwei Tagen freigestellten Sport-Geschäftsführer Matthias Heidrich gefunden. In den kommenden Wochen wird Steffen Ziffert dem Vorstand beratend zur Seite stehen, teilte der Verein mit. Allerdings sei der ehemalige Profi kein Kandidat für den Posten des Sportdirektors.

„Uns ist wichtig, die anfallenden Aufgaben im Tagesgeschäft nicht liegen zu lassen. Steffen Ziffert kennt die Automatismen, benötigt keine Einarbeitungszeit und hat aktuell die nötigen Kapazitäten, uns zu unterstützen“, sagte Sportvorstand Jens Haustein.

Der 61-Jährige kehrt damit ins Erzgebirge zurück. Bereits in der Saison 2015/2016 bekleidete er das Amt des Sportdirektors. Zuletzt war Ziffert Sportdirektor beim Regionalligisten Chemie Leipzig.