Raucher warf Kippe aus dem Fenster Baby von Zigarettenkippe im Gesicht getroffen

Eine achtlos aus dem Fenster geworfene glühende Zigarettenkippe hat am Samstagabend in Ahaus ein Baby im Gesicht verletzt. Die Mutter war mit ihrem Säugling im Kinderwagen an dem Haus vorbeispaziert.