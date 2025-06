Der Inhalt des Automaten sollte wohl ihre Beute werden - doch daraus wurde nichts. Die Polizei war in den frühen Morgenstunden zur Stelle.

Zigarettenautomat aufgehebelt - Tatverdächtige in U-Haft

Kemberg - Zwei Männer, die im Kemberger Ortsteil Bergwitz (Landkreis Wittenberg) einen Zigarettenautomaten aufgehebelt haben sollen, sitzen in Untersuchungshaft. Einen von ihnen fassten Polizeibeamte am frühen Sonntagmorgen direkt am Tatort, den anderen wenig entfernt auf der Flucht, teilten die Polizei und Staatsanwaltschaft Dessau-Roßlau mit. Ein Dritter habe flüchten können. Die Beamten fanden dabei Tatwerkzeug sowie Diebesgut.

Am Sonntagabend erließ ein Ermittlungsrichter Haftbefehl gegen die 25 und 26 Jahre alten Männer. Mit ihrer Tat sollen sie einen Schaden im mittleren vierstelligen Bereich verursacht haben.