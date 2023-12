Loitsche - Bei der Sprengung eines Zigarettenautomaten in Loitsche bei Magdeburg hat sich einer der Täter schwer verletzt. Der Mann sei nach der Detonation am Sonntag bewusstlos am Tatort liegen geblieben, teilte das Polizeirevier Börde am Montag mit. Rettungskräfte hätten die Verletzungen und Verbrennungen an Händen und am Oberkörper als lebensbedrohlich eingeschätzt. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht. Insgesamt gab es laut Polizei drei Täter, die an der Sprengung des Automaten beteiligt waren. Zwei von ihnen flüchteten. Auch bei der Suche mit Hubschrauber und Spürhund wurden sie nicht gefunden.