Erfurt - Nach der Sprengung eines Zigarettenautomaten im Erfurter Norden hat die Polizei zwei Tatverdächtige ermittelt. Der 39 Jahre polizeibekannte Mann wurde in seiner Wohnung mit dem mutmaßlichen Mittäter (34) angetroffen, wie die Polizeiinspektion Erfurt mitteilte. Dort fanden die Beamten auch Teile der Beute sowie weitere Gegenstände, die mit der Tat im Zusammenhang stehen sollen. Die Polizei sucht noch nach einer Mittäterin. Der Sachschaden am Zigarettenautomaten wird auf etwa 3.500 Euro geschätzt. Die Tat geschah am Samstagnachmittag.