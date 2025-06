Der Zoll in Potsdam hat am Autobahndreieck Spreeau auf der Autobahn 10 mehr als eine halbe Tonne Pyrotechnik sichergestellt.

Potsdam/Spreeau - Der Zoll hat auf der Autobahn 10 am Dreieck Spreeau (Oder-Spree-Kreis) mehr als eine halbe Tonne Pyrotechnik in einem Fahrzeug entdeckt. Die mindestens 34 Kartons mit illegalem Feuerwerk habe er für eine Hochzeitfeier gekauft, gab der Fahrer des kontrollierten Transporters aus Frankreich laut Mitteilung des Zolls an. Er hatte die rund 520 Kilo Feuerwerkskörper der Kategorie 3 in Polen gekauft, aber keine Berechtigung zum Umgang mit den explosiven Stoffen.

Wegen ihrer Gefährdungseinstufung darf Pyrotechnik dieser Kategorie laut Hauptzollamt Potsdam nur mit einer Erlaubnis eingeführt werden. Gegen den 33-jährigen Fahrer wurde ein Steuerstrafverfahren in Verbindung mit einem Verstoß gegen das Sprengstoffgesetz eingeleitet. Er musste zudem eine Sicherheitsleistung in Höhe von 500 Euro zahlen. Der Zoll stellte die Feuerwerkskörper ein.