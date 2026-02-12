Ein Autofahrer wird auf der Autobahn Richtung Hannover gestoppt – und der Zoll findet Zigaretten mit und ohne polnische Steuerzeichen. Es ist nicht das erste Mal, dass der Mann auffällt.

Magdeburg - Der Zoll Magdeburg hat auf der Autobahn 2 mehr als 51.000 geschmuggelte Zigaretten sichergestellt. Dadurch wurde nach Angaben des Hauptzollamts ein Steuerschaden von rund 10.600 Euro verhindert. Den Angaben zufolge kontrollierte der Zoll bereits am 30. Januar einen polnischen Autofahrer. Dabei seien die Zigaretten gefunden worden, die zum Teil mit polnischen Steuerzeichen oder ohne jegliche Steuerzeichen versehen gewesen seien. Im Verlauf der Kontrolle habe sich herausgestellt, dass der Mann bereits vor zwei Jahren wegen Zigarettenschmuggels von Polen nach Deutschland auffällig geworden sei.