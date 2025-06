Zollhund Nanny hat in einem Regionalzug Drogen erschnüffelt. (Symbolbild)

Bremerhaven - Mithilfe eines Spürhundes haben Zollbeamte in einem Regionalzug von Bremerhaven nach Twistringen bei einem Reisenden Drogen mit einem geschätzten Straßenverkaufswert von 5.500 Euro entdeckt. Zollhündin Nanny habe in einem Zugabteil Witterung aufgenommen und sich zielsicher bei dem 24-Jährigen abgesetzt, teilte das Hauptzollamt Bremen mit. Bei der Durchsuchung des Gepäcks seien 700 Gramm Cannabis und drei Gramm Kokain gefunden worden. „Wir prüfen regelmäßig auf allen Verkehrswegen, ob Betäubungsmittel geschmuggelt werden. Dabei helfen uns unsere Spürhunde enorm, denn ihre Nasen können schon kleinste Mengen an Rauschgift aufspüren“, sagte ein Sprecher. Gegen den Reisenden wurde ein Strafverfahren eingeleitet.