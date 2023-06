Magdeburg/Halle (Saale)/us - Klar, Zombies sind nur Fantasiegestalten. Hirngespinste von Horror-Fans und Filmfreaks. Aber was, wenn das höchst unwahrscheinliche Szenario einer Zombieapocalypse doch einmal eintreffen sollte?

Zombieapokalypse: Ranking der sichersten Orte in Deutschland

Dann, weiß das Immobilienportal Rentola offenbar zumindest schonmal, wo man am besten oder schlechtesten überleben könnte. Kleiner Spoiler: Für die Einwohner von Sachsen-Anhalt sieht es gar nicht gut aus.

"Um den sichersten Ort in Deutschland im Falle einer hypothetischen Zombie-Apokalypse zu ermitteln, haben wir verschiedene Faktoren in fünf Kategorien analysiert: Vulnerabilität, Verstecke, Vorräte, Sicherheit und Mobilität", so Rentola in der Studie.

"Wenn Sie also nicht in der sichersten Stadt wohnen, sollten Sie im Falle eines globalen Zombie-Ausbruchs unbedingt einen Umzug in Erwägung ziehen."

Sicherheit bei Zombie-Apokalypse: Diese Faktoren sind wichtig

Und so schlüsseln sich die einzelnen Kategorien zur Beurteilung der besten und schlechtesten Orte für ein Überleben bei einer potentiellen, aber höchst unwahrscheinlichen Zombieapokalypse auf:

1. Verletzlichkeit: Bevölkerungsdichte, wahrgenommene körperliche und geistige Gesundheit, Nettomigrationsrate, Anzahl der Krankenhäuser und Anzahl der Todesfälle - diese Indikatoren wurden herangezogen, um zu berechnen, welche der deutschen Regionen am anfälligsten für Zombies sein könnten.

2. Verstecke: Dazu zählen in der Studie offenbar die durchschnittliche Haushaltsgröße, die Anzahl der Wohngebäude und Waldflächen.

3. Vorräte: Zu den Vorräten zählen Indikatoren wie Wasserversorgung und Viehbestände in der Region.

4. Mobilität: Unter den Punkt Mobilität fällt unter anderem die Zahl der Fahrzeuge. Aber auch Verkehrsfläche und Verkehrsinfrastruktur sind im Bezug auf die Mobilität wichtige Faktoren, die Rentola nach eigenen Angaben berücksichtigt hat.

5. Sicherheit: Hier wurde die Anzahl der Kriminalitätsdelikte zur Berechnung des Rankings hinzugezogen.

Gefahr durch Zombies auch in Mitteldeutschland

Klingt erstmal gut und Sie fühlen sich sicher? Anscheinend ein großer Fehler, wenn man im Osten Deutschlands wohnt. Zwar steht auf Gelsenkirchen als westdeutsche Stadt offenbar ganz oben auf dem Wunschzettel etwaiger Zombies, gefolgt von Aachen und Augsburg.

Aber bereits danach zeigt sich: Potsdam in Brandenburg, Weimar in Thüringen und Schwerin in Mecklenburg-Vorpommern könnten Zombie-Hotspots werden, wenn es hart auf hart kommt.

Lesen Sie auch: "Zombie-Virus" im ewigen Eis entdeckt - Forscher warnen vor uraltem Erreger

Zombies in Halle (Saale)? Keine gute Idee

In Sachsen-Anhalt ist man vor allem in Halle besonders unsicher. Die Saalestadt belegte Platz 7 unter den zehn schlechtesten Orten zum Überleben. Sie wollen trotzdem nicht aus Sachsen-Anhalt weg und suchen dort die beste Region, um den (fiktiven) Zombies standzuhalten?

Dafür bietet sich offenbar der Altmarkkreis Salzwedel an, wie aus der Studie hervorgeht. Dort wird immerhin Rang 86 auf der Liste der sichersten Orte erreicht. Der Landkreis Börde landete dagegen auf Platz 133 des Rankings. Das Jerichower Land spielt mit Rang 162 mit, der Landkreis Stendal belegt Platz 165 - dicht gefolgt vom Landkreis Helmstedt auf Rang 169.

Überraschend belegt die Landeshauptstadt Magdeburg in dem Ranking einen unrümlichen Platz auf Rang 362.

Und am sichersten? Sind offenbar die Menschen in Rheinland Pfalz, genauer gesagt im Eifelkreis Bitburg-Prüm.