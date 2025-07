Leipzig. – Die Giraffenherde im Leipziger Zoo hat Zuwachs bekommen: Die fünf Jahre alte Tamika habe ein weibliches Jungtier geboren, teilte der Zoo mit.

Giraffe Tamika steht mit ihrer Tochter im Gehege. Foto: Zoo Leipzig/dpa

Die Mutter habe die Geburt hervorragend gemeistert, das Junge habe die ersten wichtigen Schritte ins Leben mit Bravour absolviert. Die beiden seien dabei, sich aneinander zu gewöhnen und eine enge Beziehung aufzubauen, bevor sie in den kommenden Tagen in die Herde und in den für Besucher einsehbaren Bereich gehen.

Die Tragzeit von Rothschildgiraffen dauert rund 14 Monate. Im Leipziger Zoo leben die Giraffen zusammen mit anderen Tierarten wie Zebras, Gazellen und Antilopen in der Kiwara-Savanne.