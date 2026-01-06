Zum Jahresauftakt hat sich der Zoo Leipzig etwas Besonderes ausgedacht: das Festival "Magisches Tropenleuchten". Zudem braucht der Koala-Nachwuchs noch einen Namen. Dabei sind die Ideen der Besucher gefragt.

Für den Koala-Nachwuchs sucht der Zoo in Leipzig noch einen Namen.

Leipzig. – Der Zoo Leipzig hat sein Programm für 2026 vorgestellt und auf das vergangene Jahr zurückgeblickt. "Wir freuen uns auf ein ereignisreiches Jahr mit vielen Höhepunkten", sagte Zoodirektor Jörg Junhold.

Mit zahlreichen Entdeckertagen, einem großen Kinderfest im September und Aktionen in den Sommerferien und an Halloween stehen 2026 im Leipziger Zoo Veranstaltungen für Jung und Alt auf dem Programm.

Magisches Tropenleuchten erhellt den Zoo Leipzig

Zu Beginn des Jahres (8. Januar bis 8. Februar) taucht das Festival "Magisches Tropenleuchten" den Zoo für vier Wochen in ein ganz besonderes Licht.

Nach Einbruch der Dunkelheit werden bis Anfang Februar von Donnerstag bis Sonntag die Tropenhalle und Teile des Zoogeländes durch Lichtinstallationen in bunte Farben getaucht.

So zeigt beispielsweise ein Farbenspiel im Gondwanaland den Tagesverlauf der Tropen – einschließlich des Nachthimmels mit passender Geräuschkulisse.

Beim "Magischen Tropenleuchten" wird das Tropenhaus Gondwanaland im Leipziger Zoo in verschiedenen Farben beleuchtet. (Foto: David Hammersen/dpa)

Speziell für Kinder gibt es laut dem Leipziger Zoo Spaß an der Mitmach-Schattenwand, Kinderschminken (kostenpflichtig) und eine DIY-Station mit Neonfarben.

Zoo Leipzig sucht Namen für Koala-Jungtier

Für das neugeborene Koala-Jungtier sucht der Zoo noch bis zum 19. Januar einen neuen Namen. Besucherinnen und Besucher sind dazu aufgerufen, Namensvorschläge für das junge Koala-Weibchen einzureichen. Bisher liegen knapp 500 Anregungen vor, teilte der Zoo mit.

Der Koala-Nachwuchs ist das Jungtier von Erlinga und Yuma. Die Kleine soll sich Angaben zufolge gut entwickeln und bereits vorsichtig am Eukalyptus knappern.

Für das neue Koala-Jungtier sucht der Leipziger Zoo noch einen Namen. (Archivbild: Jennifer Brückner/dpa)

Zoo Leipzig verzeichnet weniger Besucher als im Vorjahr

Im Jahr 2025 verzeichnete der Leipziger Zoo einen leichten Besucherrückgang im Vergleich zum Vorjahr. 1,66 Millionen Menschen besuchten den Zoo im vergangenen Jahr. 2024 seien noch 1,7 Millionen Besucher gezählt worden.

Die Besuchererwartungen für das Jahr 2026 bleiben stabil. "Wir sind mit dem abgelaufenen Jahr zufrieden und freuen uns über den anhaltend hohen Zuspruch. Das ist in einem Jahr mit vielen Unsicherheiten für die Gesellschaft und mit steigenden Kosten im privaten Bereich sicherlich keine Selbstverständlichkeit", so Zoodirektor Junhold.

Der Leipziger Zoo hat vom 1. Januar bis 20. März täglich von 9 bis 17 Uhr geöffnet.