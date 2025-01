Zoo Leipzig Junger Löwe Amaru ist weg - Wer ihm bald folgen soll

Besucher des Leipziger Zoos werden Löwe Amaru künftig nicht mehr zu Gesicht bekommen. Für ihn geht es in den Süden. Für die Löwensavanne in Leipzig ist das erst der Anfang großer Veränderungen.

Leipzig. - Der Löwe Amaru hat den Leipziger Zoo verlassen. Wie der Zoo mitteilte, sei der eineinhalb Jahre alte Kater auf dem Weg in Richtung Spanien, wo er mit zwei Löwinnen in einem Zoo ein Rudel bilden soll.

„Der Kater hat sich sehr gut entwickelt und zeigte zuletzt schon deutliches Interesse an seiner Mutter, so dass es ein guter Zeitpunkt ist, das mütterliche Rudel zu verlassen“, sagte Seniorkurator Johannes Pfleiderer. Auch in freier Wildbahn verlassen junge Männchen mit Beginn der Geschlechtsreife das Rudel ihrer Mutter, um die genetische Vielfalt nicht zu gefährden.

Zoo Leipzig: Junger Löwe Bahati soll Bruder Amaru bald folgen

Amarus Bruder Bahati soll den Zoo voraussichtlich im Frühjahr verlassen. In der Löwensavanne werden dann vorerst Mutter Kigali und Tochter Malu zurückbleiben. Zu einem späteren Zeitpunkt soll ein geeigneter Kater dazukommen, um die Zucht der afrikanischen Löwen fortzuführen.

Amaru und Bahati sind zwei von insgesamt vier Löwen, die im Juli 2023 im Leipziger Zoo auf die Welt kamen.

Da der Vater des Nachwuchses, Löwenkater Majo, noch vor der Geburt der Jungtiere gestorben war, zog Löwin Kigali den Nachwuchs allein groß.