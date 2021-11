Leipzig/dpa - Die zwei Monate alten Schneeleoparden-Mädchen aus dem Zoo Leipzig heißen Suri und Mira. Die Namen wurden aus über 3.000 Vorschlägen ausgewählt und bedeuten in Indien Blume und Ozean, wie der Leipziger Zoo am Freitag mitteilte.

Die Schneeleoparden-Zwillinge sind am 25. August geboren. Am Freitag waren die Jungtiere zum ersten Mal in der Außenanlage unterwegs.