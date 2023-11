Bedrohte Art Zoo Leipzig freut sich über weiteren Koala: Gibt es bald Nachwuchs?

Der Zoo Leipzig hat einen neuen Koala. Wie der Zoo am Dienstag mitteilte, ist das zwei Jahre alte Koala-Weibchen „Erlinga“ am Montag in Leipzig eingetroffen. Mittelfristig hoffen die Pfleger auf weiteren Nachwuchs bei der seltenen Tierart.