Knapp fünf Wochen ist eine kleine Giraffe im Zoo Leipzig alt. Jetzt soll sie einen Namen bekommen - und die Zoofreunde sollen bei der Suche helfen.

Leipzig - Der Zoo Leipzig hat einem Namensaufruf für seine kleine Rothschildgiraffe gestartet. Zoofans können bis zum 8. September Vorschläge machen, wie das Jungtier heißen soll. Gesucht werde ein Name mit Bezug zum natürlichen Lebensraum der Tiere südlich der Sahara, teilte der Zoo mit. Aus den Einsendungen werde eine Auswahl getroffen, über die dann final abgestimmt werden könne. Die kleine Giraffe war im Juli zur Welt gekommen.