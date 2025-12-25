Der Berliner Zoo und Tierpark laden zum Besuch auch während der Feiertage ein – und werben mit ruhiger Atmosphäre.

Berlin - Ohne den üblichen Trubel: Der Berliner Zoo und der Tierpark haben auch an den Feiertagen für Besucherinnen und Besucher geöffnet. Ab 9.00 Uhr bis zum letzten Einlass um 16.30 Uhr stehen die Parks an allen Tagen offen, teilten die Betreiber mit. In beiden Parks stehe die winterliche Tierwelt im Fokus. Da deutlich weniger los sein dürfte als sonst, erwarte die Gäste eine entspannte Atmosphäre, in der sie über das jeweilige Gelände schlendern könnten.

„Im Tierpark kann man den Schneeleoparden Sayan beobachten, wie er sich weiter in seinem neuen Zuhause einlebt und Schneeleopardin Layla besser kennenlernt“, heißt es. Im Zoologischen Garten wiederum erlebten drei kleine Capybara-Jungtiere ihren ersten Winter, „während die Panda-Zwillinge Leni und Lotti die diesjährige Winterwelt bewusst entdecken“.

Der Hippo-Nachwuchs hingegen bekomme in der Lagune vom kalten Wetter draußen nicht viel mit. Der junge Hippo-Bulle Willi Wackelöhrchen kann aber ebenfalls besucht werden.