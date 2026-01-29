Ein drittes Mal muss Beate Zschäpe sich in Dresden Fragen zur rechtsextremen Terrorzelle NSU und ihrer mutmaßlichen Vertrauten stellen.

Dresden - Beim Prozess gegen ihre mutmaßliche Vertraute ist die NSU-Terroristin Beate Zschäpe heute (9.00 Uhr) erneut als Zeugin geladen. Sie soll ihre Aussage fortsetzen, nachdem ihre Befragung bei den ersten beiden Terminen im Dezember nicht abgeschlossen wurde.

Angeklagte soll NSU unterstützt haben

Der Prozess am Oberlandesgericht (OLG) Dresden richtet sich gegen Susann E., Ehefrau des bereits verurteilten NSU-Unterstützers André E. Die Bundesanwaltschaft wirft ihr unter anderem Unterstützung einer terroristischen Vereinigung vor. Sie soll dem „Nationalsozialistischen Untergrund“ (NSU) geholfen haben, etwa indem sie Zschäpe ihre Krankenkassenkarte und ihre Personalien zur Verfügung gestellt haben soll. Zudem war sie laut Anklage an der Abholung eines Wohnmobils, das der NSU am 4. November 2011 bei seinem letzten Raubüberfall in Eisenach verwendete, beteiligt. Seit spätestens Anfang 2007 soll E. von den rassistisch motivierten Morden des NSU gewusst haben. Das OLG hat weitere Verhandlungstermine bis Mitte Juni angesetzt.

NSU verübte Morde in ganz Deutschland

Die Neonazi-Terrorzelle NSU bestand aus Beate Zschäpe, Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos. Ab dem Jahr 2000 verübten sie jahrelang unerkannt zehn Morde in ganz Deutschland. Ihre Opfer waren neun Gewerbetreibende türkischer und griechischer Herkunft sowie eine deutsche Polizistin. Mundlos und Böhnhardt verletzten zudem Dutzende Menschen bei zwei Bombenanschlägen in Köln. Die beiden töteten sich 2011 in Eisenach, um ihrer Festnahme zu entgehen. Erst dann flog der NSU auf.

Zschäpe verurteilten die Richter des OLG München 2018 nach gut fünf Jahren Prozessdauer zu lebenslanger Haft. Der Ehemann von Susanne E., André E. war einer von vier weiteren Mitangeklagten im Prozess. Er wurde zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt.