Eine kleine Grillparty wollten vier Senioren nach innen verlagern. Auch der Grill wanderte mit in die Laube. Der Grillabend endete für die Beteiligten im Krankenhaus.

Cottbus - In Cottbus sind vier Menschen wegen des Verdachtes einer Kohlenstoffmonoxidvergiftung in Krankenhäuser gebracht worden. Die vier Senioren im Alter zwischen 74 und 80 Jahren hätten zunächst in einer Gartensparte gegrillt und später das Grillen in den Innenbereich der Laube verlagert, erklärte ein Sprecher der Polizei. Daraufhin klagten die vier über Übelkeit. Eine der Frauen brach anschließend im Garten zusammen.

Der Rettungsdienst brachte die Frau nach Polizeiangaben per Hubschrauber in ein Krankenhaus. Die anderen drei Beteiligten wurden ebenfalls in Krankenhäuser gebracht. Alle vier haben wahrscheinlich eine Kohlenstoffmonoxidvergiftung erlitten. Zum aktuellen Zustand der vier machten die Beamten keine Angaben, warnten aber vor dem unsachgemäßen Gebrauch eines Grills. „Ein Grill ist kein Heizgerät“, betonte der Sprecher.