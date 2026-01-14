Wegen dichter Rauchschwaden durch Pyrotechnik musste das Spiel Köln gegen Bayern kurz nach dem Start für längere Zeit pausieren.

Köln - Das Bundesligaspiel zwischen dem 1. FC Köln und dem FC Bayern München ist kurz nach dem Anpfiff für zehn Minuten unterbrochen worden. Kölner Fans hatten kurz vor dem Spiel reichlich Pyrotechnik gezündet. Der Qualm nebelte daraufhin das ganze Feld ein.

Als noch freie Sicht war, hatte der FC sogar die große Chance zur Führung. Doch Ex-Nationaltorhüter Manuel Neuer war gegen Jungstar Said El Mala zur Stelle (2.).