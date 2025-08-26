Erst stoppte die Polizei eine Frau, die unter Drogeneinfluss Auto gefahren war. Als ihr Partner sie abholen kommt, kann er ihr nicht helfen.

Bad Bentheim - Statt mit seiner Partnerin nach Hause ging es für einen Mann am Montag ins Gefängnis. Polizisten hatten die Partnerin an der deutsch-niederländischen Grenze auf der Autobahn 30 bei Bad Bentheim gestoppt, weil sie unter Drogeneinfluss mit dem Auto unterwegs war, wie die Polizei mitteilte. Der 32-Jährige wollte sie daraufhin abholen. Er wurde allerdings wegen eines offenen Haftbefehls verhaftet.

Den Angaben nach stellten die Beamten bei der Überprüfung der Personalien des Mannes fest, dass es gegen ihn noch eine offene Geldstrafe in Höhe von 1.350 Euro gab. Weil er das Geld nicht bezahlen konnte, muss er nun für 45 Tage in Haft. 2024 war der Mann wegen Diebstahls verurteilt worden.