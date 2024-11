Orlamünde - Eine 80-Jährige ist in Orlamünde (Saale-Holzland-Kreis) von einem Zug erfasst worden und gestorben. Nach ersten Erkenntnissen überquerte die Seniorin am Freitagabend den Bahnübergang „trotz geschlossener Schranke“, wie die Polizei Saale-Holzland am Sonntag mitteilte. Ein sich nähernder Schnellzug konnte laut Polizei trotz Warnsignal und Gefahrenbremsung nicht mehr rechtzeitig anhalten und erfasste die Frau. Sie starb noch vor Ort an ihren schweren Verletzungen.