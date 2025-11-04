Nach einem Unfall mit einer Regionalbahn bei Langeneichstädt kommt ein Autofahrer schwer verletzt ins Krankenhaus. Noch ist vieles unklar.

Langeneichstädt - In Langeneichstädt bei Mücheln (Saalekreis) ist ein Mann mit seinem Auto von einem Zug erfasst und schwer verletzt worden. Wie ein Polizeisprecher mitteilte, ereignete sich der Unfall am frühen Nachmittag aus bislang unbekannten Gründen. Zuvor hatte die „Mitteldeutsche Zeitung“ online über den Unfall berichtet.

Die 15 Passagiere der Regionalbahn wurden evakuiert – sie blieben den Angaben zufolge unverletzt. Der schwer verletzte Autofahrer wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Bahnverkehr auf der Strecke ist eingeschränkt, der ICE-Verkehr sei nicht betroffen.