Zug passiert Bahnübergang in Oldenburg bei offenen Schranken

Bei geöffneten Schranken hat ein Zug einen Bahnübergang in Oldenburg passiert. (Symbolbild)

Oldenburg - Gefährlicher Vorfall: Bei geöffneten Schranken hat ein Zug in Oldenburg einen Bahnübergang passiert. Eine Autofahrerin hielt am Sonntag noch rechtzeitig an, wie die Bundespolizei mitteilte. Demnach war die Nordwestbahn aus Richtung Wilhelmshaven mit rund 110 Kilometern pro Stunde unterwegs, als sie den Bahnübergang passierte. Die Autofahrerin verständigte die Polizei.

Bereits am 11. Januar hatte sich an dem Bahnübergang ein Unfall ereignet. Ein Auto war bei geöffneten Schranken mit einem Zug zusammengestoßen. Eine Fahrradfahrerin wurde schwer verletzt.

Die Bundespolizei hat nun sofort Ermittlungen eingeleitet und technische Aufzeichnungen sichergestellt. Diese werden laut Polizei ausgewertet, um die Ursache des Vorfalls zu klären. An dem Bahnübergang wurde in den vergangenen Monaten gebaut, und in dieser Zeit wurde der Übergang gesondert abgesichert, wie die Bundespolizei weiter mitteilte. Die Bauarbeiten sind abgeschlossen, seit dem 15. Januar läuft der Betrieb dort wieder regulär.