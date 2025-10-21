Auf einem Bahnübergang in Osterholz-Scharmbeck erfasst ein Regionalzug ein Auto, drei Menschen werden verletzt. Doch laut Polizei sind die Schranken geöffnet. Was ist passiert?

Osterholz-Scharmbeck - Bei der Kollision eines Regionalzuges mit einem Auto an einem Bahnübergang im Landkreis Osterholz sind drei Menschen verletzt worden. Ersten Informationen zufolge habe ein 62 Jahre alter Autofahrer mit seinem Wagen am Montagnachmittag hinter zwei anderen Autos den Bahnübergang in Osterholz-Scharmbeck nach dem Öffnen der Schranken überquert, teilte die Polizei mit. Der Zug näherte sich aus Richtung Bremen aufgrund von Bauarbeiten mit verringerter Geschwindigkeit.

Als der 49 Jahre alte Zugführer die Autos auf den Schienen sah, entschloss er sich zur Vollbremsung. Dennoch kam es zum Zusammenstoß mit dem Wagen des 62-Jährigen. Der Autofahrer wurde eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Der Zugführer erlitt einen Schock, und auch ein Fahrgast des Zuges verletzte sich leicht.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei werden die Bahnschranken wegen der Bauarbeiten derzeit manuell bedient. Die Ermittlungen zur Ursache des Unfalls dauern an. Die Bahnstrecke und angrenzende Straßen am Bahnübergang wurden zwischenzeitlich gesperrt.