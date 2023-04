Magdeburg - Wegen eines nicht besetzten Stellwerks bei Magdeburg kommt es in den kommenden Tagen zu Zugausfällen auf der Strecke zwischen Magdeburg und Haldensleben. Von Donnerstag (27.4.) bis Montagmorgen (1.5.) könnten zwischen 18.00 Uhr und 6.00 Uhr keine Züge auf der Strecke fahren, teilte das Bahnunternehmen Abellio mit. Die DB Netz AG als Netzbetreiber habe Abellio über fehlendes Personal in einem Stellwerk informiert, hieß es in einer Mitteilung. Auch in den darauffolgenden Tagen in der kommenden Woche komme es in einzelnen Nächten zu weiteren Ausfällen. Zunächst habe die Bahn mitgeteilt, dass der Zugverkehr zwei Tage komplett ausfalle, sagte ein Abellio-Sprecher.

In den vergangenen Monaten war es immer wieder wegen unbesetzter Stellwerke zu Problemen im Zugverkehr in Sachsen-Anhalt gekommen. Auch der Infrastrukturausschusses des Landtags hatte sich im Februar mit dem Thema beschäftigt. Kritik kam nun auch erneut von Abellio. Vor allem im Süden Sachsen-Anhalts habe es zeitweise immer wieder Probleme gegeben, sagte ein Sprecher. Dass jetzt für zwei Tage der Verkehr komplett eingestellt werden müsse, sei eine neue Dimension.