Ein junger Mann ohne Ticket soll eine Regionalbahn verlassen und wird handgreiflich. Das Opfer wird verletzt.

Nach einem Angriff in einer Regionalbahn auf der Strecke von Osterweddingen nach Magdeburg-Buckau ermittelt die Bundespolizei. (Symbolbild)

Magdeburg - Ein 18-Jähriger ohne gültigen Fahrschein soll nach einer Kontrolle und dem Verweis aus der Regionalbahn den Zugbegleiter angegriffen und verletzt haben. Der junge Mann habe den Bahnbediensteten am Freitag am Kragen gepackt, ins Gesicht geschlagen und beleidigt, wie die Bundespolizei in Magdeburg mitteilte. Die Brille des Zugbegleiters wurde beschädigt, der Mann musste seinen Dienst wegen leichter Verletzungen abbrechen, wie es hieß.

Am Bahnhof Beyendorf bei Magdeburg stellten Bundespolizisten den 18-Jährigen. Gegen ihn wurde den Angaben zufolge ein Ermittlungsverfahren wegen Erschleichens von Leistungen, Hausfriedensbruchs, Beleidigung, Körperverletzung, Nötigung und Sachbeschädigung eingeleitet.