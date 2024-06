Hannover - Bahnreisende müssen sich weiterhin auf der Strecke zwischen Hannover und Hamburg auf Verspätungen einstellen. Starkregen hatte am Freitag das Gleisbett zwischen Eschede und Unterlüß im Landkreis Celle beschädigt. Die Reparaturarbeiten an der Stelle dauerten an, Züge müssten dort langsamer fahren, sagte ein Bahnsprecher am Montagmorgen. Die Strecke sei aber nicht komplett gesperrt. Die Züge verspäteten sich weiterhin um etwa 20 Minuten. Wie lange die Reparaturarbeiten noch andauern werden, konnte der Bahnsprecher zunächst nicht sagen.