Ein Zug hat einen Treckerfahrer im Landkreis Stade erfasst. Der 61-Jährige soll den heranfahrenden Wasserstoffzug nicht bemerkt haben.

Kutenholz - Bei einem Zugunfall an einem unbeschrankten Bahnübergang im Landkreis Stade ist ein Treckerfahrer lebensgefährlich verletzt worden. Der 61-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen, wie die Polizei mitteilte. Die 13 Fahrgäste im Zug seien nicht verletzt.

Der Mann aus Seedorf bei Zeven wollte den Bahnübergang an der Strecke Bremervörde-Buxtehude mit einem Gülleanhänger überqueren und übersah dabei den Zug, wie es weiter hieß. Die Triebwagenführerin konnte den Zusammenstoß trotz einer Bremsung nicht mehr verhindern.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Traktor zerstört. Die Triebwagenführerin und der Zugbegleiter erlitten einen Schock. Rund 100 Einsatzkräfte waren an die Unfallstelle geeilt. Der durch den Unfall entstandene Sachschaden wird zunächst auf mehrere zehntausend Euro geschätzt.

Der Wasserstoffzug der Eisenbahnen und Verkehrsbetriebe Elbe-Weser (EVB) entgleiste bei dem Unfall laut Polizei und muss wieder in das Gleis gehoben werden. Die eingleisige Bahnstrecke zwischen Hesedorf (Landkreis Rotenburg) und dem Bahnhof Kutenholz (Landkreis Stade) ist vorerst gesperrt. Die Unfallursache wird noch genau untersucht.