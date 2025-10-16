Nach dem Kabelschaden am Hauptbahnhof der Hansestadt rollen die Züge wieder. Dennoch kann es weiter zum Ausfall mancher Fahrten kommen.

Hamburg - Die Störung an einem Stellwerk des Hamburger Hauptbahnhofs ist behoben, die Züge rollen wieder. „Zum Betriebsstart sind Zugfahrten von und nach Hamburg Hauptbahnhof wieder möglich und der Zugverkehr läuft zum Betriebsbeginn planmäßig an“, sagte eine Sprecherin der Deutschen Bahn am frühen Morgen. Es könne aber sein, dass einige Fahrten ausfallen oder nur teilweise stattfinden, weil Fahrzeuge oder Personal fehlen.

Wegen eines Kabelschadens war der Zugverkehr am Hamburger Hauptbahnhof am Mittwoch stark beeinträchtigt worden. Der Schaden wurde nach Angaben der Deutschen Bahn wohl bei Bauarbeiten zwischen Hamburg-Hauptbahnhof und Hamburg-Altona verursacht. Laut der Bundespolizei gibt es keine Hinweise auf eine Straftat.

Der Hamburger Hauptbahnhof ist einer der größten Bahnhöfe und Verkehrsknotenpunkte in Deutschland. Laut Bahn verkehren auf 14 Gleisen täglich mehr als 800 Züge des Fern- und Nahverkehrs und mehr als 1.200 S-Bahnen.