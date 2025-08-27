Nach einem tödlichen Unfall an einem Bahnübergang in Bremen war die Strecke zwischen Bremen und Bremerhaven gesperrt. Nun rollen die Bahnen wieder ohne Einschränkungen.

Bremen - Die Züge zwischen Bremen und Bremerhaven verkehren nach dem tödlichen Unfall an einem Bahnübergang wieder planmäßig. Die Regionalexpresszüge der Linien RE8 und RE9 aus Hannover und Osnabrück fahren seit dem Morgen wieder regulär bis Bremerhaven-Lehe, wie die Deutsche Bahn mitteilte.

Am Mittwoch war zunächst nur ein Gleis befahrbar und die RS2 Linie der Nordwestbahn fuhr nur im Stundentakt. Ein Sprecher der Bahn teilte mit, die Strecke ist wieder komplett frei, alle Gleise können befahren werden und auch die Linie RS2 fährt wieder planmäßig. Dementsprechend wurde auch der zwischenzeitlich eingerichtete Pendelverkehr mit Bussen zwischen Bremen-Burg und Bremen Hbf eingestellt.

Ein 19 Jahre alter Autofahrer war am Dienstagmorgen im Stadtteil Burglesum mit einem Regionalzug zusammengestoßen und starb noch am Unfallort. Die rund 150 Fahrgäste im Zug blieben unverletzt. Der Zusammenstoß ereignete sich an einem beschrankten Bahnübergang. Ermittler prüfen derzeit, ob die Schranke zum Unfallzeitpunkt geöffnet war. Am Mittwochnachmittag gab es noch keine neuen Erkenntnisse zur Unfallursache.