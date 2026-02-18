Auf einem Güterzug brannten mehrere Autos. Der Schaden ist hoch. Die Reparaturen zogen sich bis in die Nacht - mit Ausfällen und Einschränkungen im Bahnverkehr als Folge. Nun rollen die Züge wieder.

Nach dem Brand von Autos auf zwei Güterwagons in Magdeburg rollt der Zugverkehr wieder. (Symbolbild)

Magdeburg - Nach dem Brand auf einem mit Autos beladenen Güterzug in Magdeburg sind die Störungen auch im Fernverkehr behoben. „Seit den Nachtstunden läuft es wieder normal. Auch der Fernverkehr ist seit Betriebsbeginn wieder planmäßig unterwegs“, sagte ein Sprecher der Deutschen Bahn.

Das Feuer war am Montagabend ausgebrochen und hatte unter anderem eine Oberleitung beschädigt. Nach früheren Angaben der Polizei brannten insgesamt 13 Autos auf zwei Waggons. Wie es zu dem Brand kam, war Gegenstand von Ermittlungen. Die Polizei hatte den Gesamtschaden auf rund 1,5 Millionen Euro beziffert.

Es kam zu Einschränkungen und Ausfällen im Zugverkehr. Der Nahverkehr rollte dann am Dienstag wieder. Nach Angaben des Sprechers zogen sich die Reparaturarbeiten aber noch bis in die Nachtstunden, mit Verspätungen und Ausfällen im Fernverkehr als Folge. Seit Mittwochmorgen laufe der Zugverkehr aber wieder normal.