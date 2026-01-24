Der Winter lässt nicht locker: Bereits in der Nacht zu Sonntag gibt es im Norden des Landes Schnee, zum Wochenstart dann in ganz Niedersachsen und Bremen.

Hannover - Nach eisigen Temperaturen und viel Wind wird es wieder weiß: Die Ausläufer eines Tiefdruckgebiets ziehen von Südosten nach Niedersachsen und Bremen herein und bringen viel Schnee mit sich. „Bereits in der Nacht zu Sonntag wird es von der niederländischen Grenze über den Bremer Raum bis hoch zur Elbmündung schneien“, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Es fallen gebietsweise zwei bis fünf Zentimeter Schnee bei leichtem Frost von minus 1 bis minus 3 Grad. Im Harz sinken die Temperaturen laut DWD auch unter minus 5 Grad.

Am Sonntag gibt es ruhiges und trockenes Winterwetter mit vielen Wolken. Die Temperaturen liegen von der Nordseeküste bis zum Harz um 0 Grad. In der Nacht zu Montag kommt laut DWD von Südosten ein neues Schneefallgebiet. Schwerpunktmäßig beginnt es in der zweiten Nachthälfte im Raum Göttingen zu schneien. Der Schneefall überzieht dann das gesamte Land, es fallen rund fünf bis zehn Zentimeter, wie der Meteorologe weiter mitteilte. Die Temperaturen liegen im leichten Frostbereich bei minus 1 bis minus 2 Grad. An der Küste weht ein frischer Nordostwind mit Böen der Stärke 7. Es wird den ganzen Tag über schneien.

In der Nacht zu Dienstag lassen die Schneefälle nach, die Tiefstwerte liegen bei minus 2 bis minus 5 Grad, auf den Inseln bei 0 Grad. Auch am Dienstag ist es laut DWD weiterhin wolkenreich, und es bleibt trocken. Es wird mit 1 Grad etwas milder. Der Schnee kann leicht antauen, bleibt aber zumeist noch liegen.