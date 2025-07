Berlin/Potsdam - Heftige Regenfälle haben in Berlin und Brandenburg bis zum frühen Abend keine größeren Probleme nach sich gezogen. Sowohl die Berliner Feuerwehr als auch der Lagedienst und Regionalleitstellen im Nachbarland Brandenburg beschrieben die Lage als weitgehend normal. Größere wetterbedingte Vorkommnisse habe es bislang nicht gegeben.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnte für beide Bundesländer schon den ganzen Tag vor heftigen, teils länger andauernden Regenfällen mit ungewöhnlich hohen Niederschlagsmengen. Diese setzten am Nachmittag dann auch ein. Für Teile Brandenburgs und Berlins wurden am Abend auch zeitlich begrenzte Unwetterwarnungen vor schweren Gewittern veröffentlicht.

Open-Air-Konzerte in Berlin abgesagt

In Berlin war am Nachmittag wegen der Wetterlage ein Open-Air-Konzert von Robbie Williams in der Berliner Waldbühne abgesagt und auf Mittwoch verschoben worden. Ein Konzert von Opernsängerin Anna Netrebko auf dem Gendarmenmarkt wurde nach Angaben der Veranstalter auf Dienstag verschoben.