Zwei Autos fahren auf der A4 nebeneinander Richtung Dresden. Plötzlich stoßen sie seitlich zusammen und rutschen in den Straßengraben. Drei Menschen werden leicht verletzt. Die Polizei sucht Zeugen.

Zwei Autos stoßen auf der A4 bei Eisenach seitlich zusammen, drei Menschen werden verletzt. (Symbolbild)

Eisenach - Zwei Autos sind auf der Autobahn 4 bei Eisenach zusammengestoßen und in den Straßengraben gefahren - drei Menschen wurden verletzt. Die Autos waren am Samstagmittag auf dem mittleren und linken Fahrstreifen in Richtung Dresden unterwegs, wie die Polizei mitteilte.

Zwischen den Anschlussstellen Eisenach-West und Eisenach-Ost stießen sie demnach aus unbekannten Gründen seitlich zusammen und kamen nach rechts von der Fahrbahn ab. Die Autos landeten im Straßengraben, quer zur Fahrtrichtung, hieß es weiter.

Drei Menschen kamen mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Die Autos mussten abgeschleppt werden. Die Autobahnpolizeiinspektion Thüringen sucht Zeugen des Unfalls, um den Hergang zu ermitteln.