Zeulenroda-Triebes - Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Kleintransporter und einem Auto in der Nähe von Greiz ist am Dienstagmittag eine Autofahrerin tödlich verletzt worden. Die 69-Jährige erlag noch an der Unfallstelle ihren Verletzungen, wie die Polizei mitteilte. Der 50 Jahre alte Transporterfahrer wurde demnach leicht verletzt.

Die Ermittlungen zu dem Zusammenstoß an einer Kreuzung zwischen den Orten Zeulenroda-Triebes und Langenwolschendorf dauern an. Zur Unfallaufnahme kam ein Gutachter zum Einsatz, wie es hieß. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können.