Das Fernseh-Event „Tödliches Spiel – Das Live-Krimi-Dinner“ brachte im Ersten viele Stars zusammen - unter ihnen auch Sänger Bill Kaulitz. Doch wer von ihnen war der Mörder?

Köln - Ein Schloss in den Bergen, viele prominente Verdächtige und ein Mord: Bei dem ARD-Fernseh-Event „Tödliches Spiel – Das Live-Krimi-Dinner“ mit Tokio-Hotel-Star Bill Kaulitz konnten sich die Zuschauer als Kriminalisten versuchen - und haben sich von den vielen Indizien und Theorien nicht verwirren lassen. Sie tippten an dem Abend richtig, dass der fiktive Brettspiel-Unternehmer, dessen 70. Geburtstag in der Livesendung gefeiert werden sollte, hinter dem Mord steckt. Dieser wurde von Uwe Ochsenknecht gespielt.

Beim Krimi-Dinner waren das beliebte „Tatort“-Gespann Axel Prahl und Jan Josef Liefers und viele andere TV-Stars zu sehen. Mittendrin auch: Tokio-Hotel-Star Bill Kaulitz. Der 36-Jährige kam bei der Livesendung aus einer pinkfarbenen Torte geklettert - bewaffnet mit einer Konfettikanone. Der Sänger war bei dem Event in einer Doppelrolle unterwegs: Er spielte den Partyplaner Angel und unterstützte zugleich Axel Prahl und Jan Josef Liefers als Spielleiter.

Kaulitz kümmerte sich um die Drinks

Zu sehen war die Sendung im Ersten und im ORF. Neben Kaulitz und Ochsenknecht waren auch Annette Frier und Max Giermann dabei, die alle ihre Texte improvisierten. Und darum ging es: Im prachtvollen Ambiente eines Schlosses versammelten sich Familie und enge Freunde des Brettspiel-Unternehmers. Doch noch bevor seine Nachfolge verkünden und die Party beginnen kann, geschieht ein Mord. Jede Figur hatte Geheimnisse, eigene Motive und offene Rechnungen.

Durch den Abend führte Jessy Wellmer. Kaulitz brachte Schwung in die triste Geburtstagsrunde, kümmerte sich um die Geschenke, die Luftballons und auch um die Drinks. „Wir saufen uns doch jetzt ein bisschen die Sorgen weg, oder?“, sagte der Sänger beim Anrühren.

Auf der Plattform X feierten die Nutzer seinen Auftritt: „ARD ist, wenn Bill Kaulitz mit seiner Anwesenheit einen Pseudo-Krimi rettet. Kannste Dir nicht ausdenken“, schrieb eine Userin. „Bill Kaulitz ist mein persönliches Highlight“, ein weiterer. „Am besten bis jetzt Bill Kaulitz. Er spielt einfach sich selbst“, hieß es in einem weiteren Kommentar.