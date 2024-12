Zustellerfahrzeug kippt an Heiligabend um

Neuendorf - An Heiligabend ist in Langendorf im Burgenlandkreis ein Zustellerfahrzeug umgekippt. Aus noch unbekannter Ursache rollte das Fahrzeug rückwärts einen Hang hinunter, wie die Polizei in Halle mitteilte.

Der Zusteller konnte sich aus dem Wagen befreien und blieb unverletzt. Ein Polizeisprecher ging davon aus, dass die Sendungen die Empfänger noch rechtzeitig vor der Bescherung wegen eines Ersatzfahrzeugs erreichten.