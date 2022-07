Zwei 18-Jährige bei Mopedunfall schwer verletzt

Langenbernsdorf - Zwei 18-Jährige sind bei einem Unfall mit ihrem Moped in Langenbernsdorf (Landkreis Zwickau) schwer verletzt worden. Ein 49-Jähriger hatte beim Abbiegen das Kleinkraftrad des 18-Jährigen übersehen und es kam zu einem Zusammenstoß, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Der Mopedfahrer und seine gleichaltrige Mitfahrerin mussten nach der Kollision am Freitagabend in ein Krankenhaus gebracht werden.