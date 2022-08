Zwei 96-Talente vor Debüt: Hannover-Trainer Leitl begeistert

Hannover - Trainer Stefan Leitl von Hannover 96 hat den Talenten Nicolo Tresoldi und Antonio Foti einen Einsatz von Beginn an beim 1. FC Magdeburg am Freitag (18.30 Uhr/Sky) in Aussicht gestellt. „Die Jungs haben gut trainiert. Sie sind eine Option für die Start-Elf“, sagte der Coach des Fußball-Zweitligisten am Mittwoch.

Der 17 Jahre alte Stürmer Tresoldi und der ein Jahr ältere Mittelfeldspieler Foti überzeugten nach ihren Einwechslungen beim ersten Saisonsieg am vergangenen Sonntag gegen Jahn Regensburg (1:0). Der Bulgare Foti sorgte mit seinem Tor für die Entscheidung, der Italiener Tresoldi wirbelte im 96-Angriff. „Ihr Wille und Frische haben uns natürlich gut getan“, lobte Leitl die Top-Talente.

Der neue 96-Trainer erwartet nach dem ersten Saisonsieg eine „selbstbewusste“ sowie „gierige“ Mannschaft. „Ich erwarte einen reifen Auftritt. Dies muss zur Normalität werden“, forderte Leitl.