Schmalkalden - Zwei Menschen sind bei einem frontalen Zusammenstoß zwischen zwei Autos in Schmalkalden (Landkreis Schmalkalden-Meiningen) verletzt worden. Ein 67-Jähriger war am Montagnachmittag mit seinem Auto auf der Landstraße unterwegs, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Aus noch ungeklärter Ursache geriet der Fahrer dann auf die Gegenspur und stieß mit dem entgegenkommenden Auto eines 61-Jährigen zusammen. Beide Fahrer erlitten Verletzungen. Zur Schwere der Verletzungen machte die Polizei bislang keine Angaben. Die Autos wurden laut Polizei stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden.