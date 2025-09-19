Zwei Autos stoßen auf der B107 im Kreis Stendal zusammen. Noch ist über den Unfallhergang wenig bekannt. Die Polizei sperrte die Bundesstraße für einige Zeit.

Schönhausen - Zwei Autos sind auf der Bundesstraße 107 nahe Schönhausen (Landkreis Stendal) zusammengestoßen. Zwei Menschen wurden bei dem Unfall am Freitagmorgen verletzt, wie die Polizei Stendal mitteilte. Zum Grad der Verletzung gab es zunächst keine Informationen. Den Angaben zufolge ist ebenfalls noch unklar, wie es zu dem Zusammenstoß kommen konnte. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei waren sich die beiden Autos auf der Straße entgegengekommen. Die B107 war am Morgen für einige Zeit voll gesperrt.