Erst fängt ein Fahrzeug Feuer, dann greifen die Flammen auf einen daneben stehenden Wagen über. Die Hintergründe sind noch unklar.

Quedlinburg - Bei einem Autobrand in Quedlinburg ist ein hoher Sachschaden entstanden. Zunächst sei ein Auto am Sonntagmorgen im August-Bebel-Ring in Brand geraten, teilte die Polizei mit. Das Feuer habe auf einen nebenstehenden Wagen übergegriffen. Ersten Schätzungen nach beläuft sich der Schaden auf rund 50.000 Euro. Warum die beiden Autos brannten, soll nun ermittelt werden, hieß es.