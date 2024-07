Norden - Beim Zusammenprall zwischen einem Auto und einem Laster in Norden im Landkreis Aurich sind zwei Frauen ums Leben gekommen. Eine 68 Jahre alte Autofahrerin sei nach ersten Erkenntnissen der Ermittler am Morgen mit ihren Wagen auf eine Bundesstraße abgebogen, teilte die Polizei mit. Ein dort fahrender Laster prallte in das Auto und schob es in einen Graben.

Die 68-Jährige und ihre 66 Jahre alte Beifahrerin wurden durch den Aufprall so schwer verletzt, dass sie noch an der Unfallstelle starben. Der Lasterfahrer wurde leicht verletzt. Die Polizei ermittelt nun, wie es zu dem Unfall kommen konnte.