Ein Autofahrer streift beim Überholen einen anderen Wagen und schleudert in den Gegenverkehr. Der Unfall hat schwere Folgen.

Zwei Frauen werden bei Verkehrsunfall in Ostsachsen getötet

Zwei Tote gibt es bei einem Verkehrsunfall in Ostsachsen zu beklagen. (Symbolbild)

Radeberg - Zwei Frauen sind am ersten Weihnachtsfeiertag bei einem Verkehrsunfall in Ostsachsen ums Leben gekommen. Außerdem wurde ein Mann, der den Unfall auslöste, mit schwersten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte.

Der Mann sei mit seinem Auto auf der S95 von Radeberg in Richtung der Autobahn 4 unterwegs gewesen. Er habe beim Überholen einen anderen Wagen seitlich gestreift und sei in den Gegenverkehr geschleudert. Dort stieß er mit dem Auto der beiden Frauen zusammen. Eine 90-Jährige sei noch am Unfallort gestorben. Die 61 Jahre alte Fahrerin starb später im Krankenhaus.

Die Identität des Unfallfahrers war zunächst noch unklar. Die Fahrerin des gestreiften Wagens sei unverletzt geblieben. Die S95 sei nach dem Unfall für sechs Stunden voll gesperrt worden.