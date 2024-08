Vienenburg - Nach einem Großbrand sind zwei Gebäude in Vienenburg im Landkreis Goslar unbewohnbar. Zwölf Menschen brachten sich in der Nacht in Sicherheit und blieben unverletzt, wie ein Feuerwehrsprecher sagte. Sie wurden anderweitig untergebracht.

Mehr als 150 Einsatzkräfte waren vor Ort. Das Feuer war am Morgen gelöscht, Nachlöscharbeiten dauerten laut Feuerwehr noch an. Wie es zu dem Dachstuhlbrand kommen konnte, war zunächst nicht bekannt.